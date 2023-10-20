4 حالات تمنع الأبناء من صرف معاش والدهم المتوفى.. السر في السن

يعد ملف المعاشات من أهم الملفات التي تهتم به وزارة التضامن الاجتماعي، حرصا منها على مساعدة الأسر الأكثر احتياجا، حتى يستطيعون توفير مقومات الحياة، وتلبية احتياجات الأسرة والمنزل بشراء ما يحتاجون إليه، وهناك عدد من الأفراد يستحقون صرف معاش الشخص المتوفي، ومن أبرزهم الأبناء.

ويقصد بالمستحقين أيضا «الأرملة، الزوج، البنات، الوالدين، الإخوة والأخوات»، بشرط أن تتوافر فيهم في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش شروط الاستحقاق المنصوص عليها، وهناك بعض الأسباب التي تمنع الأبناء من استحقاق معاش والدهم، والتي نوضحها من خلال هذا التقرير وفق وزارة التضامن الاجتماعي.

4 حالات تمنع الابناء من صرف معاش والدهم

1- إذا بلغ سن 21 عاما ولم يكن طالبا بأحد مراحل التعليم التي لا تجاوز مرحلة الليسانس أو البكالوريوس، ويعمل لدى الغير ويزاول مهنة.

2- إذا حصل على مؤهل نهائي لا يتجاوز مرحلة الليسانس أو البكالوريوس ولكنه التحق بعمل ولم يزاول مهنة، أو بلغ سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الأقل.

3- إذا لم يكن الابن عاجزا عن الكسب أو في حالة أنه لم يتم إثبات ذلك يثبت العجز بشهادة من الهيئة المعنية بالتأمين الصحي.​

4- إذا كانت الابنة متزوجة وغير مطلقة أو أرملة لا يمكن لها صرف معاش والدها المتوفى.