«الإحصاء»: زيادة المعاشات المنصرفة من مكاتب البريد في 2023 بنسبة 22.6%

احتفى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم، باليوم العالمي للبريد الذي يوافق 9 أكتوبر من كل عام، وهو تاريخ تأسيس الاتحاد البريدي العالمي الذي أنشئ عام 1874 ويعتبر المنتدي الرئيسي للتعاون بين القطاعات البريدية في سائر الدول، ويهدف إلى ضمان وجود شبكة عالمية تضع قواعد لتبادل البريد الدولي ويقدم توصيات لتحفيز النمو في الخدمات المالية وتحسين جودة الخدمة للعملاء ويتم الاحتفال هذا العام تحت شعار «معا من أجل بناء الثقة».

ورصد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أهم المؤشرات بشأن اليوم العالمي للبريد، وجاءت كما يلي.

قيمة المعاشات المنصرفة من المكاتب البريدية

- بلغت قيمة المعاشات المنصرفة من المكاتب البريدية 140,5 مليار جنيه عام 2022-2023 مقابل 114,6 مليار جنيه عام 2021-2022 بزيادة بلغت نسبتها 22,6%.

- بلغت قيمة المبالغ المودعة في صندوق توفير البريد 130,7 مليار جنيه عام 2022-2023 مقابل 119,7 مليار جنيه عام 2021-2022 بزيادة بلغت نسبتها 9,2%.

- بلغت قيمة المبالغ المودعة بالحسابات الجارية 164,5 مليار جنيه عام 2022-2023 مقابل 142,7 مليار جنيه عام 2021-2022 بزيادة بلغت نسبتها 15,3%.

- بلغت قيمة الطوابع المباعة والنماذج بالوحدات البريدية 366,1 مليون جنيه عام 2022-2023 مقابل 396,3 مليون جنيه عام 2021-2022 بانخفاض بلغت نسبته 7,6%.

عدد مكاتب الخدمات البريدية الحكومية

- بلغ عدد مكاتب الخدمات البريدية الحكومية 4412 مكتبا عام 2022-2023 مقابل 4285 مكتبا عام 2021-2022 بزيادة بلغت نسبتها 3,0%.

- بلغ عدد ماكينات خدمة الدفع الإلكتروني على مستوى الجمهورية 21400 ماكينة عام 2022-2023 مقابل 20255 ماكينة عام 2021-2022 بزيادة بلغت نسبتها 5,7% وهو نظام آلي يتيح القدرة على إجراء المعاملات المالية والاستعلام عن الرصيد.