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«التأمينات الاجتماعية» تكشف موعد زيادة المعاشات 2023

كتب:

منة عبده
01:53 م | الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
موعد زيادة المعاشات 2023.. صورة أرشيفية

موعد زيادة المعاشات 2023.. صورة أرشيفية

تزامنا مع صرف معاشات أكتوبر 2023 مع بداية الشهر الجاري، ينتظر أصحاب المعاشات موعد زيادة المعاشات 2023، التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن المنحة الاستثنائية، بقيمة 600 جنيه بدلا من 300 جنيه، أثناء افتتاحه عدد من المشروعات بمحافظة الإسماعيلية.

موعد زيادة المعاشات 2023

وعن موعد زيادة المعاشات 2023، أعلن اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، في تصريحات تلفزيونية له، أنه سيتم صرف زيادة المعاشات التي كلف بيها الرئيس عبد الفتاح السيسي، أول نوفمبر 2023 بأثر رجعي.

وأوضح رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أن زيادة المعاشات 2023، سيتم صرفها لجميع المستحقين، مع معاش شهر نوفمبر المقبل، والذي يتم صرفه يوم 1 نوفمبر 2023.

معاشات أكتوبر 2023

ويذكر أن معاشات شهر أكتوبر الجاري، تم صرفها بالزيادة المقررة منذ أبريل الماضي، والتي كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتبكير صرفها لتصبح في شهر أبريل 2023 بدلا من يوليو 2023، وذلك بنسبة 15% لجميع المستحقين من أصحاب المعاشات.

كما مددت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أكثر من طريقة لصرف المعاشات، حيث يمكن صرفها من خلال الصراف الآلي باستخدام الفيزا، أو منافذ شركات فوري، بالإضافة إلى مكاتب البريد وغيرها من طرق الصرف المتاحة.

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منة عبده
بقلم منة عبده

عملت بقسم التحقيقات منذ 2016 حتى 2020 .. وحاصلة على ليسانس اداب اعلام بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف.. واعمل حاليا مسئولة عن تغطية ملف الهجرة والإسكان.