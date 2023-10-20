عضو بالشيوخ: مصر تدعم أهل غزة وتتصدى لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية

قال النائب محمد عمارة عضو مجلس الشيوخ، إنَّ الجلسات الطارئة لمجلسي النواب والشيوخ في مثل هذا التوقيت الحرج تعبير من الشعب ونوابه لتأييدهم قرارات ورؤية الرئيس السيسي لدعم القضية الفلسطينية والحفاظ على الأمن القومي المصري.

عمارة: هجوم إسرائيلي غاشم

وأضاف «عمارة»، خلال استضافته ببرنامج «8 الصبح»، والمُذاع على شاشة «قناة dmc»، أنه يتوجه بالتعازي في شهداء العدوان الاسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، مستنكراً ما يحدث، بقوله: «ليس غريب.. على مدار السنوات الماضية رأينا المقاومة تتعرض لهذا الهجوم بهذا الشكل».

استغلال دعاية كاذبة لقتل القضية الفلسطينية

وتابع عضو مجلس الشيوخ، أننا أمام قضية هامة للغاية وهي استغلال دعاية كاذبة وتضليل من الجانب الإسرائيلي لقتل القضية الفلسطينية، فعبر التاريخ وطيلة أكثر من 70 عاما يتم محاولة قتل القضية بتهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه إما بالترغيب أو الترهيب، فقد سمعنا الحديث عن صفقة القرن منذ سنوات ويحاولون الآن تمريرها.

وتوجه بالشكر للقيادة السياسية مثمناً جهودها في الحفاظ على الأمن القومي، قائلاً: «كل التحية والتقدير للرئيس السيسي الذي رفض المخططات التي تهدف للاستيلاء على أرض سيناء وتقويض الأمن القومي المصري والعربي وتفريغ القضية الفلسطينية من مضمونها، بجانب نجاحه في القضاء على الإرهاب في سيناء».