قوات الاحتلال الإسرائيلي تمنع الفلسطينيين من صلاة الجمعة بـ«الأقصى»

منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، عددًا من الفلسطينيين من الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك، لأداء صلاة الجمعة، مشددة من إجراءاتها العسكرية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

متاريس حديدية إسرائيلية على أبواب المسجد الأقصى

وحولت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة القدس المحتلة وبلدتها القديمة إلى ثُكنة عسكرية قبيل صلاة الجمعة، ووضع جنود الاحتلال متاريس حديدية على أبواب المسجد الأقصى المبارك والبلدة القديمة، فيما انتشر مئات الجنود في محيط المدينة، وفقا لما ذكره شهود عيان.

من جانبها، نشرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا»، فيديو، أظهر البلدة القديمة في القدس المحتلة خالية من السياح والزائرين

وفي مدية «جدة» السعودية، حذر المؤتمر التاسع لوزراء البيئة في العالم الإسلامي من حدوث كارثة إنسانية وبيئية وصحية في قطاع غزة، من جرّاء العدوان الإسرائيلي المتواصل عليه منذ 7 أكتوبر الجاري، معربًا في بيان، عن استنكاره الشديد لعدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي، على الشعب الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة.