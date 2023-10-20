الإعلامية منى الشاذلي تدعم فلسطين بصور لأطفال مصر: «رسالة مهمة لو ناسيين»

حرصت الإعلامية منى الشاذلي على توجيه رسالة خاصة لدعم الشعب الفلسطيني من خلال نشر عدد من الصور عبر صفحتها على موقع «إنستجرام».

مني الشاذلي تدعم فلسطين

شاركت الإعلامية منى الشاذلي جمهورها عددا من الصور الخاصة لأطفال مصريين يتعلمون رسم علم فلسطين، وعلقت على الصور قائلة: « رسالة مهمة لو ناسيين.. بنورث اولادنا حب فلسطين، وبنعلمهم كده في المدراس، وبكل اللغات».

فنانون يدعمون فلسطين

يذكر أن عددا كبيرا من الفنانين حرصوا على دعم فلسطين، ومن بينهم كريم عبد العزيز وشيريهان وعمرو يوسف ودينا الشربيني وأحمد فهمي وكنده علوش ومحمد هنيدي.. وعدد أخر من الفنانين.