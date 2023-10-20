نجوم أعلنوا مشاركتهم في وقفة «المنصة» بمدينة نصر: نحتاج لتوصل صوت فلسطين للعالم

دعا عدد من نجوم الفن الشعب المصري للمشاركة بكثافة في وقفة تضامنية أمام النصب التذكارى للجندى المجهول بمدينة نصر، عقب صلاة الجمعة، للتنديد بجرائم الاحتلال الإسرائيلي تجاه الشعب الفلسطيني.

الفنانين يدعون لوقفة تضامنية

قالت الفنانة يسرا في تدوينة نشرتها على صفحتها الخاصة بموقع «إكس» (تويتر سابقا): « شعب مصر.. بعد صلاة الجمعة في ميادين المحافظات، وفي القاهرة عند المنصة.. في وقفة تضامنية مع أهلنا وإخواتنا في ⁧‫غزة..‬⁩ من أجل حقن الدماء والتنديد بمحاولات تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.. حفظ الله وطننا العربي كله».

وشارك الفنان حماده هلال جمهوره مقطع فيديو، قال فيه: «رجاء من الشعب المصري كله، كلنا واقفين عند المنصة، وقفة لدعم أهل غزة.. ربنا ينصرهم يارب».

وانضمت إليهم الفنانة دينا الشربينى، والتى شاركت من خلال فيديو قالت فيه: «أقل حاجة ممكن نعملها فى الظروف الصعبة والبشعة اللى بيمر بيها الشعب الفلسطيني أننا نقف النهاردة فى المنصة بعد صلاة الظهر، نقف وقفة تضامنية، ونبين للعالم كله أننا رافضين اللى بيحصل دا».

وقال الفنان كريم فهمي الذي شارك هو الأخر من خلال فيديو قال فيه: «كلنا فى حالة حزن بسبب اللى بيحصل فى فلسطين، بدعو كل الناس تنزل بعد صلاة الجمعة، وندعم الشعب الفلسطيني، ونحاول نوصل صوتنا، ونقول لأخواتنا الفلسطينيين أننا معاهم».

وانضم إليهم الفنان عمرو يوسف، الذي شارك فيديو قال فيه: «كلنا متابعين اللى بيحصل لإخواتنا الفلسطينين، وهنفضل نتكلم، وهنفضل نحاول نوصل صوتنا للعالم، والنهارده عند المنصة بعد صلاة الجمعة الناس كلها هتنزل علشان العالم كله يعرف».