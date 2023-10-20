علم فلسطين يزين سيارات الزفاف في واحة سيوة (صور)

لم تنس قبائل سيوة القضية الفلسطينية وسط انشغالهم بأفراحهم وعاداتهم وتقاليدهم، حيث رسموا علم فلسطين بالورود والقلوب على سيارات الزفاف للعروسين، للتعبير عن تضامنهم الكامل مع الشعب الفلسطيني الشقيق، مستنكرين ما يحدث ضدهم من العدو الإسرائيلي.

«العرسان يأتون عندي في المحل لتزيين سيارات الزفاف، ويطلبون وضع العلم الفلسطيني على السيارات»، بحسب سعيد عبدالنبي، صاحب محل تجهيز سيارات زفاف في واحة سيوة، لـ«الوطن»، مؤكدا أنه يتم تجهيز السيارات ووضع العلمين المصري والفلسطيني عليها، للتأكيد على تضامن جميع العائلات والقبائل في سيوة بمحافظة مطروح مع القضية الفلسطينية، ضد ما يحدث في غزة من جرائم.

سيارات وضعت العلم الفلسطيني في سيوة

وأضاف «عبدالنبي»: وضعنا العلم الفلسطيني على «كبوت» السيارات، والعلم المصري على اللوحات، ونالت الفكرة إعجاب الكثيرين من شباب سيوة الذين أحضروا سيارات الدفع الرباعي التي تعمل في رحلات السفاري مع المصريين والأجانب، وسيارات أخرى يستخدمونها في الزفاف وتسير في جميع شوارع سيوة.

20 دقيقة لتجهيز السيارات بأعلام فلسطين

وتابع: السيارة تأخذ مننا تجهيز بالرسم ووضع الأعلام ما يقرب من 20 دقيقة، وسط اعتزاز أهالي سيوة ووقوفهم خلف قضية كل العرب، مضيفا «كتب آل باغي إحدى قبائل سيوة، اسم العائلة على السيارات بجوار العلم الفلسطيني، ومستمرين في تصنيع العلم الفلسطيني بأدوات بسيطة ورسمه بشكل يتناسب مع السيارات ولصقه على الصاج بأسلوب محكم، وتعميم الفكرة في سيوة كلها».