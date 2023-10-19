رسم علم فلسطين والوقوف دقيقة حدادا بمدارس القليوبية تضامنا مع غزة (صور)

بدأ اليوم الدراسي في مدارس القليوبية اليوم الحكومية والخاصة والدولية بتنكيس الأعلام المصرية والوقوف دقيقة حدادًا على أرواح الشهداء الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، إذ اصطف الطلاب في طابور الصباح وداخل الفصول في الحصة الأولى في وقفة صامتة دقيقة حداد على أرواح الشهداء، تضامنا مع الشعب الفلسطيني وقضيته التي كانت وستظل على رأس أولويات الدولة المصرية.

تعليم القليوبية تتضامن مع أبناء الشعب الفلسطيني

وأوضحت سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية في بيان لها، أنه جرى تنكيس أعلام جميع مدارس محافظة القليوبية حدادًا على أرواح الضحايا الأبرياء و جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق، مشيرة إلى أن مديرية التربية والتعليم بالقليوبية كمؤسسة علمية وثقافية وتعليمية تتضامن مع أهالي قطاع غزة وتدعو لشهداء وأطفال فلسطين بالرحمة والمغفرة.

وفي مدرسة هيئة الشبان ببنها برئاسة مصطفي فرج الممثل القانوني تقرر أن يكون موضوع الحصة الأولى من اليوم الدراسي حول شهداء فلسطين و تاريخ مصر في دعم القضية الفلسطينية والتنديد بمجازر الاحتلال الصهيوني في غزة، والتي شهدت استهداف المدارس والمستشفيات وتخلل اليوم رسم علم فلسطين علي وجوه الاطفال الذين شاركوا في الوقفة الصامته رافعين علامات النصر بهدف توعية الطلاب بالقضية، وإعلان رفض تهجير وإبادة الشعب الفلسطيني.

وكان الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، وجّه المديريات التعليمية أمس بالالتزام بوقوف الطلاب خلال طابور الصباح اليوم في جميع المدارس على مستوى الجمهورية، دقيقة حدادا على أرواح الشهداء الفلسطينيين.

وقفة سلمية للتنديد بالمجازر الإسرائيلية بالعبور

في سياق نظم المئات من أهالي مدينة العبور، بمحافظة القليوبية، وقفة إحتجاجية أمام المسجد الكبير للتنديد بالمجازر الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني الشقيق، وآخرها استهداف مستشفي الأهلي المعمداني بغزة، والذي خلف مئات الشهداء من المدنيين والمرضي والأطفال الأبرياء، وكذلك لتأييد موقف مصر والرئيس عبدالفتاح السيسي من القضية الفلسطينية إجمالا ومن الموقف الراهن حيال الأزمة التي أندلعت في قطاع غزة على مدار الأيام الماضية.

وردد المشاركون هتافات منددة بالاعتداءات الغاشمة للاحتلال الإسرائيلي، وإستهداف المستشفيات والمدنيين العزل، وأكدوا أن كل القوانين ترفض ممارسات إسرائيل لإبادة الفلسطينين وطردهم من أراضيهم، مرددين شعارات «عاشت فلسطين»، و«لا للإبادة الجماعية للفلسطينين».

وأكد المشاركون رفضهم التام لما يحدث في غزة من مجازر تهدف لإبادة الشعب الفلسطيني، منددين باستهداف جيش الاحتلال لمستشفى الأهلي المعمداني بغزة وسقوط أكثر من 800 شهيد معظمهم من الأطفال والسيدات والمرضى والعُزل، مشيرين إلى أن المصريين جميعا يرفضون تصفية القضية الفلسطينية، وتهجير الفلسطينيين إلى سيناء، باعتبار أن الأمن القومي المصرى خط أحمر لا يمكن التهاون فيه أو تجاوزه تحت أي ظرف من الظروف.