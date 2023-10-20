رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

هزة أرضية تضرب وسط إيطاليا

كتب:

حس رمضان
12:04 م | الجمعة 20 أكتوبر 2023
قراءات الهزة الأرضية - صورة أرشيفية

قراءات الهزة الأرضية - صورة أرشيفية

ضربت هزة أرضية بقوة 2.1 درجة على مقياس ريختر، صباح اليوم الجمعة، وسط إيطاليا على عمق 38 كيلومترا، وفقا لبيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي عبر موقعه الإلكتروني.

وأظهرت بيانات الزلازل الأوروبي المتوسطي، وقوع بؤة هزة أرضية ضربت وسط إيطاليا على مسافة 47 كيلومترا جنوب شرق مدينة ريميني شمال البلاد.

وقال المركز الأوروبي المتوسطي، كذلك، إن بؤرة هزة أرضية ضربت وسط إيطاليا، وقعت على مسافة 12 كيلومترا شرق مدينة فيرمينيانو

 

اقرأ المزيد:

هزة أرضية بقوة 2.7 درجة تضرب وسط إيطاليا

هزة أرضية بقوة 3.1 درجة تضرب وسط إيطاليا

زلزال يضرب شمال إيطاليا.. على عمق 10 كيلومتر

هزة أرضية تضرب وسط إيطاليا.. عمقها 10 كيلومترات

زلزال بقوة 4 درجات يضرب منطقة بركانية في إيطاليا