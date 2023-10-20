هزة أرضية تضرب وسط إيطاليا

ضربت هزة أرضية بقوة 2.1 درجة على مقياس ريختر، صباح اليوم الجمعة، وسط إيطاليا على عمق 38 كيلومترا، وفقا لبيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي عبر موقعه الإلكتروني.

وأظهرت بيانات الزلازل الأوروبي المتوسطي، وقوع بؤة هزة أرضية ضربت وسط إيطاليا على مسافة 47 كيلومترا جنوب شرق مدينة ريميني شمال البلاد.

وقال المركز الأوروبي المتوسطي، كذلك، إن بؤرة هزة أرضية ضربت وسط إيطاليا، وقعت على مسافة 12 كيلومترا شرق مدينة فيرمينيانو