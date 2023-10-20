علي جمعة: لا فارق بين ما تفعله إسرائيل ضد فلسطين و«هتلر»

وجه الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية الأسبق ورئيس لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، رسالة إلى إسرائيل ردًا على عدوانها الغاشم على الشعب الفلسطيني وقطاع غزة، وذلك خلال الجلسة الطارئة لمجلس النواب أمس، ووصف إسرائيل بأنها شاخت وأصابها الزهايمر.

رسائل مفتي مصر الأسبق

ووجه على جمعة رسالة قوية الى إسرائيل، قائلًا: «يبدو أن الكيان الإسرائيلي قد شاخ وأصابه الزهايمر، لأنه لا يعرف مع من يتعامل قبل أن يرتكب جرائمه المشينة».

وقال علي جمعة لأهالي غزة، بعد جرائم إسرائيل: «اصبروا ورابطوا حتى يأتي الله بالنصر»، موجها رسالة للمرأة الفلسطينية: «أنتِ من أهل الجنة، فكل الشهداء يأخذون بأيدي أمهاتهم للجنة»، مشيدًا بموقف مصر من رفض التهجير القسري لأهل فلسطين.

إدانة أفعال الكيان الصهيوني

وأضاف: «رسالة إلى هذا العالم، أريد أن أسمع من واحد منكم، ما الفرق بين ما يفعله الكيان الصهيوني ضد الفلسطينيين وما فعله هتلر من إبادة جماعية وفساد في الأرض وطغيان؟».

وتابع: «أفوض الرئيس السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، باتخاذ كل الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأمن القومي المصري، والوقوف صفا واحدا دفاعا عن القضية الفلسطينية».