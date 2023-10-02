الشيخ علي جمعة يوقع نموذج تزكية لترشح السيسي للرئاسة (صور)

وقع الدكتور علي جمعة، رئيس لجنة الشؤون الدينية والأوقاف في مجلس النواب، وعضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، على نموذج تزكية الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية لعام 2024.

شروط الترشح للانتخابات الرئاسية

وتنص المادة الثانية من قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية رقم 22 لسنة 2014، على أنه يلزم لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية، أن يزكى المترشح عشرون عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها».

الأحزاب السياسية تُعلن تأيد السيسي

وأعلن عدد من الأحزاب السياسية عن تأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإطلاق مسيرات مؤيدة لترشح الرئيس لفترة رئاسية جديدة في العديد من المحافظات، ومن بينهما أحزاب مستقبل وطن، والمصريين الأحرار، وحماة الوطن، والإصلاح والنهضة وغيرهم.

أعضاء التنسيقية يوقعون نماذج تزكية السيسي

كما وقع عدد من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين من أعضاء مجلس النواب على نماذج تزكية الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، ومن بينها النائبة غادة علي والنائب محمود بدر، والنائب أحمد فتحي.