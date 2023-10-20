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وزيرة الخارجية الألمانية تحضر قمة القاهرة للسلام 2023 غدا

كتب:

محمد أيمن سالم
12:41 م | الجمعة 20 أكتوبر 2023
وزيرة الخارجية الألمانية

وزيرة الخارجية الألمانية

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، عن مصادر، أن وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، ستحضر يوم السبت قمة القاهرة للسلام 2023.

وأضافت المصادر أن بيربوك ستتوجه إلى القاهرة مساء يوم الجمعة، بعد محادثات في تل أبيب وبيروت.

وتنطلق غدًا السبت، أعمال قمة القاهرة للسلام 2023، في العاصمة الإدارية، بمشاركة العديد من الدول، لمناقشة خفض التصعيد في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.

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