مواطن يرشق وزيرة الخارجية الألمانية بالبيض خلال تجمع انتخابي (فيديو)

موقف محرج تعرضت له أنالينا بيربوك وزيرة الخارجية الألمانية، خلال كلمة لها في تجمع انتخابي في مدينة فوربرتال الألمانية، إذ فوجئت الوزيرة الشابة بأحد المواطنين يعترض حديثها بعدما رشقها بالبيض، وهرع إليها أحد أفراد الأمن الذي وقف حائلًا بينها وبين المواطن الغاضب.

القبض على المعتدي

ونقلت شبكة « روسيا اليوم» الإخبارية عن وكالة الأنباء الألمانية، أن المتحدث باسم الشرطة، أعلن إلقاء القبض عن الشخص المعتدي وأنه تم تسجيل بياناته الشخصية، لافتًا إلى أنه تم فتح قضية جنائية بحقه.

وانتشر مقطع فيديو على عدد من مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يظهر واقعة الرشق بالبيض التي تعرضت لها وزيرة الخارجية الألمانية، خلال كلماتها في تجمع انتخابي، تمهيدًا لمشاركتها هي وحزبها في انتخابات البرلمان المحلي الألماني، وظهرت الوزيرة متفاجئة بعملية الرشق بالبيض التي أصابت فستانها الأسود بدقة، قبل أن يسارع أحد أفراد الأمن المكلف بحمايتها من الوقوف أمامها لمنع وصول البيض إليها مرة أخرى.

انتقادات حادة للحكومة بسبب دعمها لأوكرانيا

وتعرضت الحكومة الفيدرالية الألمانية، التي يرأسها المستشار أولاف سولتش، إلى انتقادات حادة من قبل مجموعة من نشطاء السلام، على خلفية الأسلحة التي أرسلتها ألمانيا إلى أوكرانيا.

ولم يكن الاعتداء على وزيرة الخارجية الألمانية هو الأول تجاه وزراء الحكومة الفيدرالية، إذ تعرض أيضًا وزير الشؤون الاقتصادية وحماية المناخ في ألمانيا، روبرت هابيك، لعبارات استهجان وغضب من قبل أحد المواطنين الغاضبين، خلال كلمة ألقاها في تجمع انتخابي في مدينة بيليفيلد.