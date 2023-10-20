وصول طائرة مساعدات إماراتية لمطار العريش تمهيدا لنقلها إلى غزة كتب: محمد أيمن سالم 12:43 م | الجمعة 20 أكتوبر 2023 طائرة مساعدات إماراتية أفادت قناة القاهرة الإخبارية بوصول طائرة مساعدات إماراتية لمطار العريش تمهيدا لنقلها إلى غزة. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: «القاهرة الإخبارية»: رئيس الوزراء البريطاني يتجه إلى مصر «القاهرة الإخبارية»: وصول أمين عام الأمم المتحدة لمطار العريش «القاهرة الإخبارية»: كنيسة الروم تبعد أمتاراً قليلة من مستشفى المعمداني مراسلة «القاهرة الإخبارية» من غزة: عائلتي تعيش مع 12 عائلة أخرى في منزل برفح مراسل «القاهرة الإخبارية»: معبر رفح أصبح محط أنظار العالم طائرة مساعدات إماراتية القاهرة الإخبارية غزة فلسطين بقلم محمد أيمن سالم