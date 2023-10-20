رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

وصول طائرة مساعدات إماراتية لمطار العريش تمهيدا لنقلها إلى غزة

كتب:

محمد أيمن سالم
12:43 م | الجمعة 20 أكتوبر 2023
طائرة مساعدات إماراتية

طائرة مساعدات إماراتية

أفادت قناة القاهرة الإخبارية بوصول طائرة مساعدات إماراتية لمطار العريش تمهيدا لنقلها إلى غزة.

اقرأ المزيد:

«القاهرة الإخبارية»: رئيس الوزراء البريطاني يتجه إلى مصر

«القاهرة الإخبارية»: وصول أمين عام الأمم المتحدة لمطار العريش

«القاهرة الإخبارية»: كنيسة الروم تبعد أمتاراً قليلة من مستشفى المعمداني

مراسلة «القاهرة الإخبارية» من غزة: عائلتي تعيش مع 12 عائلة أخرى في منزل برفح

مراسل «القاهرة الإخبارية»: معبر رفح أصبح محط أنظار العالم