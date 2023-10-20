رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

المتحدثة باسم «شباب العالم»: ندعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة

كتب:

محمد أيمن سالم
01:22 م | الجمعة 20 أكتوبر 2023
سارة بدر المتحدث الرسمي باسم منتدى شباب العالم

سارة بدر المتحدث الرسمي باسم منتدى شباب العالم

قالت سارة بدر المتحدث الرسمي باسم منتدى شباب العالم، إنّه بالنيابة عن كل شباب العالم، ندعو لوقف فوري لإطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية ومواجهة ما يحدث من خرق لمواثيق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

وأضافت «بدر»، في كلمة أمام الأمين العام للأمم المتحدة، خلال مؤتمر صحفي أمام معبر رفح: «نحن من أرض السلام ندعو إلى مبادرة سلام دولية، وندعم جهود الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار وإفشاء السلام».

اقرأ المزيد:

متحدث منتدى شباب العالم من أمام معبر رفح: نرفع أصواتنا لإدانة قصف المدنيين بغزة

منتدى شباب العالم يناشد كل المنظمات الدولية للمطالبة بوقف الحصار على غزة

«منتدى شباب العالم» يدين قصف المدنيين وحصار الشعب الفلسطيني في غزة

منتدى شباب العالم يفوض الرئيس في اتخاذ ما يلزم لحل القضية الفلسطينية