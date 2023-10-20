المتحدثة باسم «شباب العالم»: ندعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة

قالت سارة بدر المتحدث الرسمي باسم منتدى شباب العالم، إنّه بالنيابة عن كل شباب العالم، ندعو لوقف فوري لإطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية ومواجهة ما يحدث من خرق لمواثيق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

وأضافت «بدر»، في كلمة أمام الأمين العام للأمم المتحدة، خلال مؤتمر صحفي أمام معبر رفح: «نحن من أرض السلام ندعو إلى مبادرة سلام دولية، وندعم جهود الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار وإفشاء السلام».