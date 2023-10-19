منتدى شباب العالم يناشد كل المنظمات الدولية للمطالبة بوقف الحصار على غزة

أدان منتدى شباب العالم، ما يحدث في قطاع غزة من حصار وقصف للمواطنين المدنيين، ويعرب عن مدى الحزن لفقدان آلاف الأرواح البريئة جراء القصف العدواني للمنطقة، ويدعو الجميع بتوجيه الأنظار على الاعتداء الأخير على مستشفى المعمداني، إذ أن استهداف العدوان الإسرائيلي للمستشفيات، لا يتعارض فقط مع القوانين الدولية وكل القواعد الإنسانية، بل من شأنه أن يصعب الحياة داخل القطاع، وهم في أشد الاحتياج للمواد الطبية والعلاجية تحت هذا القصف.

متحدون من أجل الإنسانية

وناشد منتدى شباب العالم المنظمات الدولية، بأن تساهم بدورها في تسهيل دخول المساعدات لقطاع غزة، لما يمر به القطاع من لحظات حرجة، حيث أن الحصول على الماء، والغذاء والمكان الآمن، يعد من الحقوق الأساسية للإنسان.

ودعا كل المسؤولين أو كل من له شأن، بأن يُسرّع عملية دخول المساعدات وتسهيل وصولها للنازحين، فلا يجب التنازل عن المواثيق والقوانين الدولية، وكل الحقوق الإنسانية، فالعالم لا بد من أن يتحد ليضمن أن يجري حفظ حقوق الحماية والكرامة لكل إنسان، بغض النظر عن جنسيتهم أو طرفهم في النزاع.

وطالب جميع الأطراف بوقف إطلاق النار، للحد من المزيد من العنف ضد الأرواح الأبرياء، لتمهيد الطريق لعمل مناقشة سلمية وحضارية.

واختتم: «باسم منتدى شباب العالم، وكل شباب العالم الداعمين للسلام، يدعم دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونفوضه في اتخاذ ما يلزم لحث المجتمع الدولي في تنفيذ تعهداته، والمواثيق الدولية والأعراف الإنسانية، التي تضمن الحفاظ على الحق الإنساني الأول وهو الحق في الحياة، ففي هذه الأوقات الصعبة يجب علينا ألا ننسى إنسانيتنا».