انطلاق وقفات تضامنية داخل الجامع الأزهر لنصرة فلسطين ودعم «غزة»

انطلقت قبل قليل وقفات تضامنية داخل الجامع الأزهر بالقاهرة، وذلك في ضوء توجيهات الإمام الأكبر شيخ الأزهر أ. د أحمد الطيب، وتأييدا لقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في إطار دعم القضية الفلسطينية ونصرة الأقصى، ومؤازة المرابطين المدافعين عن أرضهم.

وقفات تضامنية داخل الجامع الأزهر

يشارك في الوقفات التضامنية أ. د محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، وكل من: ا. د نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والوزيرة سحر نصر المدير التنفيذي لبيت الزكاة المصري، والشيخ أيمن عبدالغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور محمو الهوارى الأمين المساعد للدعوة والإعلام الديني بمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور أسامة الحديدي مدير عام مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، والدكتور وليد أبو العينين مدير عام أمن المشيخة، والدكتور هاني عودة مدير عام الجامع الأزهر.