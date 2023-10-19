شيخ الأزهر يدعو إلى تبني إستراتيجية إسلامية لامتلاك قنوات إعلامية ومنصات رقمية

قال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر خلال لقائه بالدكتور إبراهيم الشائبي، وزير الشؤون الدينية بالجمهورية التونسية، إنه يجب على المسلمين استيعاب الدرس، وأن يبدأوا في امتلاك منصات إعلامية ورقمية قادرة على إيصال الصوت العربي والإسلامي، والتعبير عن مشروعية قضايانا التي ننادي بها، وأَلَّا نعتمد على الغرب في إيصال صوتنا الذي يتناقض مع توجهاته.

شيخ الأزهر يلتقي وزير الشؤون الدينية بتونس

تناقش شيخ الأزهر والوزير التونسي حول أبرز المستجدات على الساحة الفلسطينية، معربا عن حزنه الشديد لما يحدث للفلسطينيين الأبرياء في قطاع غزَّة، وما يمارسه الكيان الصهيوني من جرائم إنسانية في حق إخواننا الفلسطينيين، ومنع الماء والدواء والغذاء عنهم، مؤكدًا أن الأمة الإسلاميَّة والعربيَّة تمتلكُ مقوماتِ الوقوف في وجه هذا الكيان الضعيف الذي يلجأُ إلى استهداف المدنيين الأبرياء، لاستعراض قوَّته أمام العالم الغربي الذي يبارك جرائمه ويتواطؤ معه، سواءٌ من خلال إمداده بالسلاح أو الصمت عن إدانة جرائمِه الإرهابية.

كما أعرب شيخ الأزهر، عن تعجُّبه وأسفه من قلة الوعي بالقضية الفلسطينية في بلداننا العربية والإسلامية، مع كونها القضية الأولى للعرب والمسلمين، وعلى الجانب الآخر، نرى الصهاينة ومن يقف خلفهم، يزيفون التاريخ والحقائق ويحفظونها لأبنائهم في سنٍّ مبكرة ويروجون أكاذيبهم ليل نهار من خلال امتلاكهم للإعلام والمنصات الرقمية، ولا نزالُ نحن العرب والمسلمين في حيرة من أمرنا رغم امتلاكنا للمال والإمكانات.