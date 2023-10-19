شيخ الأزهر يلتقي رئيس «مسلمي القوقاز».. ويؤكد: مستعدون لزيادة منح أبناء أذربيجان

استقبل الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم بمشيخة الأزهر، الشيخ شكر الله باشا زاده، رئيس إدارة مسلمي القوقاز، عضو مجلس حكماء المسلمين، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك.

الأزهر مستعدٌّ لزيادة المنح الدراسية لأبناء أذربيجان

أعرب الشيخ شكر الله زاده عن سعادته بلقاء شيخ الأزهر، وتقديره لما يقوم به فضيلتُه من جهودٍ لدعم قضايا الأمة الإسلامية وقضايا الجاليات المسلمة حول العالم، وتحيات الرئيس إلهام علييف، رئيس جمهورية أذربيجان، لشيخ الأزهر وتمنياته لفضيلته بدوام الصحة والعافية، وتقديره لدور فضيلته والأزهر الشَّريف في تقديم الصورة الصحيحة عن الدين الإسلامي الحنيف، وتفنيد الصور المغلوطة التي تبثها الجماعات المتطرِّفة والمتشددة.

وقدَّم الشيخ شكر الله زاده دعوةً رسميةً لشيخ الأزهر لزيارة أذربيجان، كما قدَّم التهنئة لفضيلته ولمجلس حكماء المسلمين بافتتاح المكتب الإقليمي للمجلس في كازاخستان، وسعادته بحضور الافتتاح، وتأكيده لأهمية الدور الذي سيضطلع به هذا المكتب الإقليمي في خدمة مسلمي آسيا الوسطى، وتعزيز العلاقات مع المؤسسات الدينية في آسيا، معربًا عن تطلع أذربيجان لتكثيف التعاون مع الأزهر الشريف من خلال تبادل العلماء والباحثين، والرحلات العلمية المتبادلة للطلاب من جامعة الأزهر والجامعات الأذربيجانية.

وأعرب شيخ الأزهر عن تقديره للرئيس الأذربيجاني وشكره على رسالته الطيبة، وتقديره لدعوة الشيخ شكر الله زاده لزيارة البلاد، مؤكدًا سعي الأزهر لتعزيز علاقاته مع أذربيجان من خلال استضافة الطلاب الوافدين من أذربيجان للدِّراسة بالأزهر، واستعداد الأزهر لزيادة المنح الدراسية المقدمة لأبناء أذربيجان، واستضافة الأئمة والوعاظ الأذربيجانيين للتدريب داخل أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ، وتصميم منهج خاص يناسب طبيعة أذربيجان وبما يلبي احتياجات شعب أذربيجان بالتَّركيز على قضايا التَّعايش وتفنيد فكر الجماعات المتشدِّدة.