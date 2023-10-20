صلاة الغائب ووقفة تضامنية في مدينة قنا لدعم الفلسطينيين

أدى الآلاف من المواطنين بمحافظة قنا صلاة الغائب على أرواح شهداء فلسطين في مسجد سيدي عبدالرحيم القنائي بمدينة قنا، وذلك راحوا ضحايا للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

صلاة الغائب في مساجد قنا

وقررت الأوقاف إقامة صلاة الغائب على شهداء فلسطين في عدد من مساجد محافظة قنا، وحددت 3 مساجد في المحافظة لهذا الأمر.

وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني في قنا

وخرج الآلاف من المصلين عقب صلاة الغائب متوجهين إلى ميدان الساعة في مدينة قنا للمشاركة في الوقفة التضامنية ضد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وتأييدا لقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي لحماية الأمن القومي.

صلاة الغائب على شهداء فلسطين في المحافظات

وقررت وزارة الأوقاف المصرية إقامة صلاة الغائب على شهداء فلسطين في عدد من المساجد بمحافظات الجمهورية، بينها 3 مساجد في محافظة قنا.