طلاب وقيادات جامعة دمياط يؤدون صلاة الغائب على أرواح شهداء غزة

نظم أعضاء هيئة التدريس وإدارة جامعة دمياط بقيادة حمدان ربيع رئيس جامعة دمياط وقفة تضامنية مع القضية الفلسطينية وتأكيد على تصريحات الرئيس السيسي لدعم القضية الفلسطينية وتأكيد رفض تهجير الفلسطينيين، وأدى الجميع صلاة الغائب على أرواح شهداء غزة.

احتشاد آلاف الطلاب

واحتشد الآلاف من طلاب وطالبات كليات جامعه دمياط، منذ قليل، في مقر الجامعة بدمياط الجديدة بحضور إدارة وقيادات الجامعة وأعضاء هيئة التدريس وعلى رأسهم الدكتور حمدان ربيع، رئيس الجامعة، والذي أكد في كلمته الدعم الكامل للشعب الفلسطيني، معلنا رفضه التام للانتهاكات التي تحدث للشعب الفلسطيني بمختلف أطيافه من أطفال ونساء وكبار السن.

استياء شديد مما يحدث للفلسطينيين

وأكد أنّ جموع الشعب المصري يدعم ويساند الإخوة والأخوات في فلسطين مع استيائهم وحزنهم الشديد لما يحدث لهم، منوها برفض تهجير الفلسطينيين، والتأكيد على أهمية تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأدى الجميع في نهاية الوقفة صلاة الغائب على أرواح شهداء غزة، بعد إعلان الدعم الكامل والتأييد من جامعة دمياط بطلابها، وإدارتها وأعضاء هيئة التدريس بها.