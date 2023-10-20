6 مساجد بالقليوبية استقبلت الآلاف لأداء صلاة الغائب على أرواح شهداء فلسطين

أدى الآلاف من المصلين بالقليوبية، اليوم، صلاة الغائب على أرواح الشهداء في فلسطين، من الذين لقوا مصرعهم جراء القصف المتواصل لجيش الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة على مدار 14 يوما.

صلاة الغائب على أرواح شهداء فلسطين

وشهد مسجد ناصر في بنها، بحضور الشيخ صبري ياسين مسؤول الاتصال السياسي بوزارة الأوقاف، أداء المئات من المصلين داخل صحن المسجد، وكذلك في الساحة المباشرة له، صلاة الغائب على أرواح الشهداء في فلسطين، كما تضرعوا إلى الله أن ينصر الشعب الفلسطيني على العدو المحتل، وأن يتغمد الشهداء برحمته ومغفرته، ويحفظ الشعب الفلسطيني.

الآلاف في المساجد لدعم القضية الفلسطينية بالقليوبية

فيما أوضح الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، أن الآلاف من أهالي القليوبية أدوا صلاة الغائب على شهداء فلسطين عقب الانتهاء من صلاة الجمعة اليوم.

كما شهدت مديرية الأوقاف بالمحافظة أداء الصلاة في عدد المساجد الرئيسية في 5 مساجد في مختلف أنحاء المحافظة بحضور قيادات وزارة الأوقاف حيث جرى أداء صلاة الغائب فضلًا عن الدعاء بالشفاء للمصابين، وبأن يرفع الله البلاء عن غزة وأهلها.

6 مساجد لأداء صلاة الغائب في القليوبية

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية أن المديرية خصصت 6 مساجد رئيسية لأداء صلاة الغائب على شهداء فلسطين، وهي مسجد ناصر بنها بحضور الشيخ صبري ياسين مسؤول الاتصال السياسي بوزارة الأوقاف، ومسجد سيدي راجح في بنها بحضور الشيخ صفوت أبو السعود مدير المديرية، ومسجد سيدي عواض في قليوب بحضور الدكتور عمرو الكمار مدير عام الإرشاد الديني، ومسجد الشامخية في بنها بحضور الدكتور رمضان عفيفي مدير عام المراكز الثقافية، ومسجد العليمي طوخ بحضور عبد الرحمن رضوان مدير الدعوة، ومسجد المجمع الإسلامي العبور بحضور الشيخ بشرى محمد عبد القادر مدیر إدارة العبور.