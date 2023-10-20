إقامة صلاة الغائب على أرواح شهداء فلسطين في ساحة المنصة بمدينة نصر

اصطف المواطنون الموجدين في ساحة المنصة بمنطقة مدينة نصر، من أجل أداء صلاة الجمعة من أمام النصب التذكاري، وألقى الإمام، بعض الأدعية للشهداء الذين سقطوا إثر العدوان الإسرائيلي على غزة، كما دعا الله سبحانه وتعالى، أنّ ينصر الأشقاء في غزة ويرفع عنهم العناء.

إقامة صلاة الغائب على شهداء فلسطين

وبعد الانتهاء من صلاة الجمعة، صلى الحضور، صلاة الغائب على أرواح الشهداء في قطاع غزة، إلى جانب ترديد الدعوات المختلفة للشهداء والمواطنين والنازحين في فلسطين.

وبدأ المواطنين المتواجدين في ساحة المنصة بمدينة نصر، في ترديد الهتافات المتعددة تضامنًا مع القضية الفلسطينين، ونظموا مسيرات تضامنية في نطاق ومحيط المنصة، شارك فيها المئات من الفئات العمرية المختلفة، ملوحين بأعلام مصر وفلسطين.

هتافات دعم للقضية الفلسطينية

وردد المواطنون، هتافات مختلفة معربين من خلالها، عن موقفهم الثابت مع القضية الفلسطينية، ورفضهم التام للمخططات الشيطانية التي تهدف إلى زوال القضية الفلسطينية مثل: «الشعب العربي واحد»، «نتنياهو مجرم حرب»، «فلسطين عربية» و«بالروح بالدم نفديك يا أقصى».

والجدير بالذكر، أنّ الحوار الوطني كان قد دعى إلى تنظيم وقفة تضامنية اليوم الجمعة، عقب صلاة الجمعة في ساحة المنصة بمدينة نصر، للتعبير عن الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية، ورفض فكرة تهجير الفلسطينيين قسريا، وتفويض الرئيس السيسي للدفاع عن الأمن القومي المصري.