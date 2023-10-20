توافد المواطنين على مساجد الغردقة لأداء صلاة الغائب على شهداء فلسطين

شهدت محافظة البحر الأحمر توافد آلاف المواطنين على مسجد الميناء الكبير بالغردقة، لأداء صلاة الغائب على أرواح ضحايا الشهداء الفلسطينيين، تزامنا مع قرار وزارة الأوقاف بتخصيص عدد من المساجد بمحافظات الجمهورية لأداء صلاة الغائب، ولتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي في قرارته لرفض فكرة تهجير الأشقاء في غزة إلى سيناء، واتخاذ ما يلزم من حماية الأمن القومي المصري.

صلاة الغائب بمساجد البحر الأحمر

وقررت الأوقاف إقامة صلاة الغائب على شهداء فلسطين في عدد من مساجد محافظة البحر الأحمر، وحددت 3 مساجد في مدن الغردقة ومرسى علم، مواساة لأسر الشهداء في دولة فلسطين والدعاء لهم بواسع رحمته.

صلاة الغائب في 3 مساجد بالغردقة

وحددت الأوقاف 3 مساجد بالغردقة لصلاة الغائب وهي مسجد الغفور الرحيم بمدينة الغردقة ومسجد سيدي أبو الحسن الشاذلي في مدينة مرسى علم جنوب محافظة البحر الأحمر.

كيفية صلاة الغائب

وأشار الشيخ حسام الدين محمود أمام وخطيب مسجد الميناء الكبير بالغردقة، إلى كيفية أداء صلاة الغائب، قائلا في تصريحات لـ«الوطن»، أن صلاة الغائب هي في الأصل سنة، وتكون 4 تكبيرات بدون إقامة ولا ركوع ولا سجود، في التكبيرة الأولى يقرأ سورة الفاتحة، والتكبيرة الثانية ترديد الصلاة الإبراهيمية أي النصف الثاني من التشهد، وفي التكبيرة الثالثة الدعاء للمتوفى، والتكبيرة الرابعة، الدعاء لأموات المسلمين.