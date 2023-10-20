برأس مال قليل.. تفاصيل مشروع مربح للشباب عائده أكثر من مليون جنيه سنويا

تسعى الحكومة المصرية دائمًا للتيسير على الشباب، فيما يخص إقامة المشروعات المختلفة، وذلك من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الذي دائمًا ما يطرح الكثير من الرؤى والأفكار على الشباب، من أجل مساعدتهم في إنشاء مشروعاتهم الخاصة، لدعم الاقتصاد المصري وعدم الاتكال على الوظائف.

دراسة جدوى لمشروع تصنيع غلايات المياه

وطرح الجهاز، دراسة جدوى حديثة تهدف لإنشاء مشروع تصنيع غلايات مياه متطورة، يناسب متطلبات الاستخدام في الفنادق والمحلات المرتبطة بالصناعات الغذائية والكافتيريا، وأماكن التجمعات في المدارس والجامعات والمصانع والشركات والمؤسسات، إذ يعتبر منتج الغلايات أحد أكثر المنتجات طلبًا في جميع الأماكن والمنازل أيضًا.

وتختلف أحجام الغلايات تبعًا لاستخدامها، إذ إنها متعددة الأشكال والأحجام والتصميمات، وتبدأ من لتر واحد حتى 10 لترات بأحجامها المتنوعة، وحتى يتثنى للشاب إنشاء ذلك المصنع، عليه استخدام آلات ومعدات معينة كماكينة حقن البلاستيك، ومقص المعادن وماكينة الدرفلة والمكبس اليدوي، والمثقاب وجهاز لحام أرجون، وبعض من العِدد اليدوية.

ولإنشاء المشروع، يستلزم شراء معدات كألواح الآستانليس ستيل والبلاستيك بكاليت ومواسير الومنيوم وترموستات وسلك حراري ومفتاح تشغيل لمبة بيان ومواد عازلة واكسسوارات وأدوات تغليف.

وأوضح الجهاز أنّ المشروع الجديد يستلزم نحو شهر حتى يؤتي ثماره، كما يجب أن يكون به 5 أشخاص للعمالة كحد أدنى، ويصل الاستثمار الكلي للمشروع، إلى نحو 262 ألف جنيه، بينما يصل القرض المقدم من قبل الجهاز لـ164 ألفًا و46 جنيهًا.

وتصل حجم مبيعاته المشروع السنوية المتوقعة في السنة الأولى، إلى مليون و230 ألف جنيه، في حين يصل بعد 5 سنوات من إنشائه لعائد يقدر بـ1.7 مليون جنيه، وشدد الجهاز على أن تلك الأرقام المذكورة هي صحيحة واسترشادية، لكنها تتغير مع تغيرات السوق ووقت التنفيذ الفعلي.

فرص عمل عبر المشروعات

من جهته، يقول الدكتور محمد الشوادفي، أستاذ التمويل والاستثمار في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنّ المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، تعد الأنسب للشباب، مضيفًا أنّ أولويات القيادة السياسية، تنصب على إيجاد وظائف للمواطنين، بجانب أنه يجب على الشباب أنفسهم خلق فرص عمل عبر المشروعات العديدة التي يطرحها الجهاز، ويساعدهم في تنفيذها ومراقبتها من أجل تحقيق عائد مادي جيد.