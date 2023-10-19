وكيل «تعليم المنيا» يستقبل منسق مشروع «سيماف» للصيانة البسيطة بالمدارس

استقبل حمدي مصطفى مدير مديرية التربية والتعليم في المنيا، هاني معوض منسق مشروع سيماف بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الذي جاء لتقييم عينة عشوائية من المدارس الحاصلة على الجودة فى 5 إدارات تعليمية ضمن مسابقة صندوق مكافآت الصيانة البسيطة «سماف» للعام الدراسي 2022/ 2023.

تعزيز لا مركزية إدارة المدرسة

وقال هاني معوض، إن الصندوق يُعد مكافآت الصيانة البسيطة للمدارس، وهو آلية إضافية لتعزيز لا مركزية إدارة المدرسة في مجال الصيانة البسيطة، التي جرى اعتمادها من وزارة التربية والتعليم وبنك التعمير الألماني، حيث بدأت أعمال الصندوق في العام الدراسي 2013-2014 في محافظة المنيا.

وأوضح وكيل وزارة التعليم، أن هذه المسابقة تستهدف المدارس الحكومية الرسمية، بمرحلة التعليم الأساسي الابتدائية والإعدادية، ورياض الأطفال في حالة تواجدها في المبنى المدرسي.

استيفاء المدرسة لاستمارة التقدم

وقالت هالة حسام مدير إدارة الجودة، إن طريقة التقدم تتم عن طريق استيفاء المدرسة لاستمارة التقدم وتسليمها للجنة «سيماف»، بوحدة دعم اللامركزية بالإدارة التعليمية، ويتم تقييم المدرسة من خلال استمارة معدة خصيصاً لهذا الغرض، ويقوم فريق تقييم المدارس والمكون من 3 أفراد على مستوى الإدارة التعليمية التابع لها المدرسة بجمع بيانات هذه الاستمارة.

وأكدت «هالة»، أن هناك معايير للاختيار والتفضيل بين المدارس المتقدمة منها معايير المستوى الأول نظافة المبنى المدرسي، وحالة الأبواب والشبابيك ومقاعد التلاميذ، والمعامل، وتوافر وكفاية معدات النظافة، وتنظيم عمليات الصيانة والنظافة، ومشاركة ودور مجلس أمناء المدارس بعمليات الصيانة، أما معايير المستوى الثاني ويتم اللجوء إليها للمفاضلة في حالة تساوى الدرجات بالمستوى الأول، وتشتمل على التقدم للاعتماد التربوي، توفير موارد إضافية بواسطة مجلس الأمناء، توافر حديقة مستغلة، مشتركة بنين وبنات، وموقع المدرسة «ريف وحضر»، وفى حالة تساوى الدرجات بالمستوى الثاني يتم الانتقال إلى المستوى الثالث، وتشتمل على الإنجازات المتميزة لمجلس الأمناء، وتواجد الأنشطة اللاصفية والمبادرات المتميزة للمدرسة.