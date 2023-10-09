لجان من «البيئة» و«المحليات» لمنع عمليات حرق قش الأرز في البحيرة

قال علي دومة رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة في البحيرة، إنه تم تشكيل لجان مرورية من جهاز شؤون البيئة والوحدات المحلية والزراعة والإصلاح الزراعي بنطاق المحافظة، لمنع الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية «قش الأرز، حطب الذرة وغيرها»

منع حرق قش الأرز في البحيرة

وأشار إلى أنّ الجهاز من خلال الميكنة الزراعية، يقوم بتوفير الآلات الزراعية اللازمة لكبس وتشوين ونقل المخلفات الزراعية.

كما تقوم مديرية الزراعة والإدارات الزراعية التابعة لها بنطاق محافظة البحيرة، بتقديم الدعم الفني للمزارعين من خلال ورش عمل لتوعية المزارعين عن كيفية الاستفادة من المخلفات الزراعية، كعلف للماشية وسماد خالي من الأمراض وبذور الحشائش.

خطورة حرق قش الأرز في البحيرة

كما تؤكد مديرية الزراعة في البحيرة، على خطورة الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية على البيئة والصحة العامة للمواطنين، إذ تنتشر لجان فحص عوادم السيارات على الطرق بالاشتراك مع الإدارة العامة لمرور البحيرة وشرطة المسطحات والبيئة .

ويجرى التنسيق مع مديرية الأوقاف بالبحيرة لجعل جزء من الخطبة الثانية لتوعية المزارعين بخطورة حرق قش الأرز على البيئة والصحة العامة وعدم اهدار هذا المورد الهام وتجنب العقوبة الوارده بالقانون.

ومن جهتها، أشادت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بمجهودات وزارة البيئة لمكافحة تلوث الهواء بما يعرف بالسحابة السوداء مؤكدة علي أن الحفاظ على البيئة مسئولية مجتمعية.

وأكدت نائب محافظ البحيرة، أنّ عقوبة الحرق المكشوف للمخلفات، وفقا للمادة 20 من قانون إدارة وتنظيم المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفذية، توقيع غرامة 50 ألف جنيه كحد أدنى إلى مليون جنيه، والسجن لمدة عام أو إحدى العقوبتين.