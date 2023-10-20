طارق فهمي لـ«الشاهد»: مشروع توطين الفلسطينيين قديم ويتجدد مع كل أزمة

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن مخطط تهجير الفلسطينيين قديم ومتجدد، حيث يتجدد مع كل أزمة وجزء منه مرتبط بالفكر الاستراتيجي الإسرائيلي، ويتحدث عن مناطق التوسع ومناطق الاستهداف المباشرة.

سيناء جزء من المشروع الصهيوني

وأضاف، خلال حواره ببرنامج «الشاهد» مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن سيناء جزء من المشروع الصهيوني الكبير ويرون أن هذا المكان الكبير في مرمى البصر لا تنساه الدولة ويطلقون عليه «درة التاج».

وأكد أن إسرائيل تم إنشائها بمقتضى القرار الدولي رقم 181 عام 1947 بإعلان دولتين عربية ويهودية، مشيرًا إلى أنه لا يمكن لإسرائيل أن تتذرع بها لا حقا، أو تطعن بقرار دولي، ونقول للفلسطينيين يوجد قانون دولي نحتكم إليه.