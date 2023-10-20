الآلاف بأسيوط يؤدون صلاة الغائب على أرواح شهداء فلسطين

أدى الآلاف من المصلين بمحافظة أسيوط، صلاة الغائب عقب صلاة الجمعة على أرواح شهداء فلسطين وغزة الذين استشهدوا خلال العدوان الإسرائيلي على مدار الأيام الماضية.

صلاة الغائب على أرواح شهداء فلسطين

وأدى الدكتور عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة أسيوط، صلاة الغائب بالمصلين بمسجد البقلي بمنطقة سيد بحي غرب أسيوط وسط حضور الآلاف من المصلين وسط دعوات لنصرة أهالي فلسطين وغزة.

مسيرة حاشدة تأييدا لموقف الرئيس السيسي

وبدأ الآلاف من مراكز وقرى محافظة أسيوط في الاحتشاد عقب صلاة الجمعة بميدان المجذوب بحي غرب أسيوط، للمشاركة في المسيرة الحاشدة لدعم موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي من القضية الفلسطينية.