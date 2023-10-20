جوتيريش: رأيت أكثر من 100 شاحنة مستعدة للدخول بالمساعدات لإغاثة غزة

قال أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، إنه رأى أكثر من 100 شاحنة موجودة منذ أيام تنتظر العبور بالمساعدات إلى قطاع غزة، مشددًا على أن هذه الشاحنات ضرورية لحياة الناس في فلسطين.

وأضاف «جوتيريش» خلال كلمته في كلمته قبيل مغادرته مطار العريش، التي نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، أنّ الشاحنات بها مياه وطعام ودواء وكل شيء يحتاجه الناس هناك، موضحًا: «حين تكون الشاحنات عالقة على الحدود، فإن أهل غزة يكونون في موقف صعب، الأطفال والأمهات وكبار السن كلهم هناك بلا كهرباء ودواء وماء».