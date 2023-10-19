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جوتيريش: مصر عماد السلام.. والقاهرة قادرة على نزع فتيل العنف بالمنطقة

كتب:

محمد أيمن سالم
07:21 م | الخميس 19 أكتوبر 2023
أنطونيو جوتيريش

أنطونيو جوتيريش

قال أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، إنه يجب التأكد من وصول المعونات بأمان لسكان غزة، واليوم أتواجد على أراضي مصر لرعاية توزيع المعونة الإنسانية على الفلسطينين، لافتا إلى أن معبر رفح ومطار العريش هما القناتان الأساسيتان لحياة من يعيشون في قطاع غزة.

وأوضح «جوتيرش» خلال كلمته في مؤتمر صحفي مع سامح شكري وزير الخارجية، أن مصر تثبت لنا مرارا وتكرارا أنها عماد السلام وأنها المسؤولة الوحيدة القادرة على نزع فتيل العنف، وكلما امتدت فترة الحرب زادت الخسائر والعنف.

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