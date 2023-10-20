أسامة الأزهري: نفوض الرئيس السيسي لاتخاذ إجراءات تحمي مصر وفلسطين

شهدت ميادين عواصم المحافظات توافد ملايين المصريين بعد صلاة الجمعة لدعم موقف الرئيس عبدالفتاح السيسي الداعم للقضية الفلسطينية، وتصدر المشهد الأعلام المصرية والفلسطينية وصور الرئيس السيسي.

وظهر الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية وأحد علماء الأزهر الشريف، على منصة ميدان النصب التذكاري في منطقة مدينة نصر، وهو يردد الدعاء للمواطنين الفلسطينين وبجواره أحد رجال الدين المسيحي.

وتابع الأزهري: «تحيا مصر.. نفوض السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي في اتخاذ كل الإجراءات التي تحمي مصر وفلسطين».