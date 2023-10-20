مظاهرة حاشدة في الأقصر لدعم موقف الرئيس السيسي برفض تهجير أهل غزة

احتشد الآلاف من أبناء محافظة الأقصر، بميدان سيدي أبو الحجاج الأقصري، بعد دعوات شعبية وحزبية ونقابية، لدعم القضية الفلسطينية ورفض ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من اعتداء علي المدنيين وضرب دور العبادة والمستشفيات والمدارس، وتأكديهم على دعم قراراته الرئيس عبدالفتاح السيسي برفض التهجير ووقف العدوان والتصعيد علي غزة.

مظاهرة حاشدة في الأقصر لتأييد موقف الرئيس

وأكد الدكتور محمد العماري وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب وأمين عام حزب مستقبل وطن بالأقصر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن أهل الأقصر احتشدوا اليوم بكل طوائفهم، للتأكيد على رفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم، ودعما لقرارات الرئيس السيسي وتفويضه لكل ما يلزم للحفاظ على الأمن القومي المصري، مؤكدا أن الشعب المصري أدرك المؤامرة التي تدبر لتهجير أهالي غزة إلي سيناء وتوطينهم فيها، مشيرا إلى أن الشعب يقف خلف الرئيس السيسي في كل القرارات ويدعم القضية الفلسطينية بكل قوة.

توافد أبناء القرى والمراكز

وشهد الميدان توافد أبناء القري والمراكز والنقابات والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني من مختلف أنحاء المحافظة، وتجمع المئات من المواطنين حاملين الأعلام الفلسطينية والشعارات المنددة بالوحشية التي يرتكبها الكيان الصهيوني.

هتافات مناهضة للاحتلال الإسرائيلي

واحتشد الآلاف من أهالي الأقصر بالميدان، مرددين هتافات مناهضة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، مثل «خيبر خيبر يا يهود جيش محمد سوف يعود، يا فلسطيني يا فلسطيني دمك دمي ودينك ديني، وسط تفاعل كبير من الأهالي».

احتياطات أمنية مشددة

وشهد محيط الميدان احتياطات أمنية مشددة من قبل رجال الشرطة، إذ جرى تطويق الميدان بعناصر الأمن، وتوفير سيارات الإطفاء والاسعاف لحفظ الأمن وحماية المتظاهرين.