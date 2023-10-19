انقطاع المياه عن بعض المناطق في الأقصر.. اعرف المواعيد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، انقطاع المياه بمناطق «القرنة الجديدة - القباري - الرواجح - السيول»، غداً الجمعة 20 أكتوبر من الساعة 3 عصراً إلى الساعة 2 صباحاً، وذلك لأعمال تعديل خطوط الصرف الصحي المتعارضة مع محور شمال.

سيارات مياه صالحة للشرب

وأهابت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر بالمواطنين سرعة التواصل مع غرفة عمليات الخط الساخن 125 في حالة الطوارئ، كما توفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب.

وفي حالة الطوارئ يمكن التواصل مع غرفة العمليات على الأرقام التالية:

125 من أي هاتف

- 0952282406

- 0952284116

- 01147999752

القرى المحرومة بصعيد مصر

وكان العميد مهندس أركان حرب سالم أحمد السيد، اجتمع بمسؤولي شركتى العبد وتبارك المنفذين لأعمال مشروع الصرف الصحى المتكامل للقرى المحرومة بصعيد مصر تمويل بنك التنمية الإفريقى والذى يخدم 10 قرى بمحافظة الأقصر، وناقش الاجتماع مراحل التنفيذ للمشروع.