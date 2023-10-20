«السياحة الثقافية»: ارتفاع عدد الفنادق العائمة بين الأقصر وأسوان إلى 178

قال إيهاب عبدالعال، أمين صندوق جمعية مستثمرو السياحة الثقافية، إنّ متوسط نسب إشغال الفنادق العائمة العاملة بين الأقصر وأسوان، خلال الأسبوع الحالي تتراوح بين 75 إلى 80%، لافتا إلى أنّ تلك النسبة تبدو جيدة، خلال الفترة الحالية، وأن نسب الإشغال سترتفع تدريجيًا بداية من شهر نوفمبر المقبل في ظل وجود حجوزات سياحية مؤكدة الشهر المقبل.

الرحلات النيلية

وأضاف عبدالعال، لـ«الوطن»، أنّ عدد الفنادق العائمة العاملة حاليا بين الأقصر وأسوان ارتفع إلى نحو 178 فندقا، بعد دخول عدد من الفنادق للخدمة عقب انتهاء عمليات الصيانة الخاصة بها، لافتا إلى أنّ غالبية السياح الوافدين إلى مدن الصعيد السياحية يفضلون الإقامة خلال وجودهم في مصر بالفنادق العائمة والاستمتاع بالرحلات النيلية «نايل كروز».

الحركة السياحية خلال الصيف

وأشار أمين صندوق جمعية مستثمرو السياحة الثقافية، إلى أنّ الحركة السياحية التي استقبلتها الأقصر وأسوان خلال فصل الصيف الماضي كانت أعلى من نظيرتها خلال الفترة ذاتها من عام 2022، موضحًا أن كل مؤشرات الحجوزات الحالية تؤكد أنّ فصل الشتاء الجاري سيشهد قدوم أعداد جيدة من السياح.