آلاف الأهالي يشاركون بمظاهرات اليوم لدعم فلسطين في محافظة مطروح

انطلقت مظاهرات اليوم لدعم فلسطين في محافظة مطروح، في حشود كبيرة تجمعت أمام ديوان عام المحافظة في ميدان الإسكندرية، يحملون الأعلام الفلسطينية والمصرية، لدعم تصريحات الرئيس خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني، حول رفض تهجير الفلسطينيين إلى سيناء.

القبائل تشارك في مظاهرات اليوم لدعم فلسطين في محافظة مطروح

وتأتي مظاهرات اليوم لدعم فلسطين في محافظة مطروح، بمشاركة عمد وشيوخ القبائل والعواقل والشباب والمرأة في محافظة مطروح، يهتفون وينددون بما حدث ضد الشعب الفلسطيني.

وشهدت مظاهرات اليوم لدعم فلسطين في محافظة مطروح ترديد المشاركين العديد من الهتافات من بينها «بالروح بالدم نفديك يا فلسطين.. ياريسنا سير سير نحن وراك بالملايين.. وبالروح بالدم نفديك يا غزة.. ولا لتهجير أهلنا في غزة إلى سيناء الحبيبة.. وقبائل مطروح متضامنون مع غزة، وقبائل مطروح يناصرون غزة، والقدس عاصمة فلسطين الأبدية».

مظاهرات لدعم فلسطين في محافظة مطروح

وأكد أهالي مطروح خلال مظاهرات اليوم لدعم فلسطين في محافظة مطروح تأييدهم لموقف الرئيس عبدالفتاح السيسي في الحفاظ على الأمن القومي المصري.