مظاهرات اليوم لدعم فلسطين في الغربية.. الآلاف يتوافدون على «استاد طنطا»

توافد الآلاف من المواطنين على منطقة استاد طنطا، من أجل المشاركة في مظاهرات اليوم لدعم فلسطين في محافظة الغربية، وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي في موقفه الرافض تهجير الأشقاء في غزة إلى سيناء، واتخاذ ما يلزم لحماية الأمن القومي المصري.

مظاهرات اليوم لدعم فلسطين في الغربية

ورفع آلاف المواطنين في مظاهرات اليوم لدعم فلسطين في الغربية، لافتات تندد بما يفعله جيش الإسرائيلي من مجازر ضد الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، ورفضهم تهجير الفلسطينيين.

تفويض الرئيس السيسي

وأكد المشاركون في مظاهرات اليوم لدعم فلسطين في الغربية، تأييد الرئيس السيسي في دعوته لرفض فكرة تهجير الأشقاء في غزة إلى سيناء، واتخاذ ما يلزم من حماية الأمن القومي المصري.

وردد المشاركون في مظاهرات اليوم لدعم فلسطين في الغربية، هتافات « يا فلسطين»، «الشعب يريد إسقاط إسرائيل»، «كلنا فلسطين»، «السيسي قاهر إسرائيل»، مؤكدين كل الدعم للرئيس السيسي في دعوته لرفض فكرة تهجير الأشقاء في غزة إلى سيناء، والتنديد بالمجازر التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي، وتأييد الرئيس السيسي في موقفه برفض التهجير ووقف إطلاق النار.