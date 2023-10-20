بسام راضي: قمة القاهرة للسلام فرصة تاريخية لإحياء عملية التعايش السلمي في المنطقة

قال بسام راضي سفير مصر في إيطاليا، أنه جرى تنظيم وقفة تضامنية لمجلس السفراء العرب بمقر السفارة الفلسطينية بالعاصمة روما، بعد قصف المستشفى الأهلي المعمداني في غزة.

وأضاف أن «قمة القاهرة للسلام» المقرر عقدها غدا، تمثل فرصة تاريخية لإعادة أحياء عملية السلام في المنطقة، وكذلك لتغليب لغة العقل والعمل على التهدئة، مشيرا إلى أن حل القضية الفلسطينية وإحلال السلام سيفتح آفاقا لا حدود لها من الأمن، والتعاون والاستقرار والتعايش السلمي والتنمية في منطقة الشرق الأوسط.

كما دعا «راضي» وسائل الإعلام العالمية، للدراسة الدقيقة المتأنية لتصريحات الرئيس السيسي أثناء المؤتمر الصحفي مع المستشار الألماني شولتز بقصر الاتحادية، التي تضمنت شرحا مركزا وعميقا للموقف الحالي، وخطورة استمرار تداعياته على الأمن الإقليمي بأسره، وكذلك تفنيد دعاوى التهجير القسري لسكان القطاع إلى سيناء، وما ينطوي على ذلك من تصفية القضية.