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قمة القاهرة للسلام

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بسام راضي: قمة القاهرة للسلام فرصة تاريخية لإحياء عملية التعايش السلمي في المنطقة

كتب:

محمد أبو عمرة
04:52 م | الجمعة 20 أكتوبر 2023
بسام راضي

بسام راضي

قال بسام راضي سفير مصر في إيطاليا، أنه جرى تنظيم وقفة تضامنية لمجلس السفراء العرب بمقر السفارة الفلسطينية بالعاصمة روما، بعد قصف المستشفى الأهلي المعمداني في غزة.

وأضاف أن «قمة القاهرة للسلام» المقرر عقدها غدا، تمثل فرصة تاريخية لإعادة أحياء عملية السلام في المنطقة، وكذلك لتغليب لغة العقل والعمل على التهدئة، مشيرا إلى أن حل القضية الفلسطينية وإحلال السلام سيفتح آفاقا لا حدود لها من الأمن، والتعاون والاستقرار والتعايش السلمي والتنمية في منطقة الشرق الأوسط.

كما دعا «راضي» وسائل الإعلام العالمية، للدراسة الدقيقة المتأنية لتصريحات الرئيس السيسي أثناء المؤتمر الصحفي مع المستشار الألماني شولتز بقصر الاتحادية، التي تضمنت شرحا مركزا وعميقا للموقف الحالي، وخطورة استمرار تداعياته على الأمن الإقليمي بأسره، وكذلك تفنيد دعاوى التهجير القسري لسكان القطاع إلى سيناء، وما ينطوي على ذلك من تصفية القضية.

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مسئول ملف شئون رئاسة الجمهورية وملف الزراعة والرى.