خبير سياسات دولية: قمة القاهرة للسلام 2023 تؤكد دور مصر الحقيقي

وصف الدكتورة أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية، قمة القاهرة للسلام، المقرر عقدها غداً بحضور ما يقرب من 31 دولة و3 منظمات دولية، بأنها فكرة إبداعية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، للعمل الجماعي المشترك مع الدول العربية، لنقل الصورة كاملة حول ما تقوم به إسرائيل في غزة من أعمال عنف لا تعرف أي معان للإنسانية.

ضرورة الحفاظ على أرواح الأبرياء

وقال الدكتور أشرف سنجر في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، إن عقد مؤتمر صحفي بمعبر رفح صباح اليوم بحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، بمثابة التأكيد على ما شدد عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي وهو ضرورة الحفاظ على أرواح الأبرياء.

وأوضح أن مصر صاحبة سيادة والضغط الدولي على إسرائيل يزداد يومياً وكل ما تقوم به يؤكد أنها دولة احتلال تنفذ حرباً ضد مدنيين: «لذا قطعت الماء والكهرباء وكل مقومات الحياة في غزة».

سيناريوهات تهجير الشعب الفلسطيني إلى سيناء مرفوضة

وأكد خبير السياسات الدولية، أن قمة القاهرة للسلام 2023 قمة مهمة وتؤكد أن مصر صاحبة سيادة مشددا على أن كل سيناريوهات تهجير الشعب الفلسطيني إلى سيناء مرفوضة تماماً وغير مقبولة من الفلسطينيين قبل المصريين.

ونوه إلى أن القمة تعيد المياه الراكدة مرة أخرى وتؤكد أن تصرفات الدولة المصرية تجاه القضية تصرفات نابعة من قواعد إنسانية مهمة: «الأمين العام للأمم المتحدة رأى اليوم بمعبر رفح إنسانية مصر والمساعدات التي تقدمها للشعب الفلسطيني».