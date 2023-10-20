عميدة «سياسة واقتصاد بني سويف»: قمة القاهرة للسلام تساهم في تراجع إسرائيل عن التصعيد

أكدت الدكتورة نجلاء بكر، عميدة كلية السياسة والاقتصاد بجامعة بني سويف، أن مشاركة 31 دولة و3 منظمات بقمة القاهرة للسلام والتي من المقرر انعقادها غدًا السبت؛ لمناقشة خفض التصعيد في فلسطين، بمثابة استجابة لدعوة مصر خاصة بعد إلغاء القمة الرباعية التي كانت ستعقد بالأردن بحضور مصر وفلسطين والأردن والرئيس الأمريكي.

وقالت الدكتورة نجلاء بكر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن قمة القاهرة للسلام، تُظهر للعالم أجمع مدى التوحش الإسرائيلي وعمليات الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني، مؤكدة أن تواجد الدول العربية مع بعضها البعض يسهم في تراجع إسرائيل عن التصعيد.

توصيات قوية تدين الاعتداءات الإسرائيلية

ونوهت عميدة كلية السياسة والاقتصاد، بأنه من المتوقع أن تخرج القمة بتوصيات قوية تدين الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني وتوضح للعالم أجمع الوضع الحقيقي في فلسطين.

وتعقد قمة القاهرة للسلام في العاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة دولية واسعة، لمناقشة خفض التصعيد في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، وتعتبر هي أول قمة عربية وعالمية تعقد في العاصمة الإدارية الجديدة.