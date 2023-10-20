انطلاق فعاليات مهرجان التمور الدولي السابع في سيوة

انطلقت فعاليات المهرجان الدولي السابع للتمور بواحة سيوة، والذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وسط مشاركة عدد من المتسابقين والعارضين من مختلف محافظات مصر، ومن خارج مصر، بحضورممثلي الهيئات العلمية والبحثية والشركات العربية المنتجة والمصنعة للتمور.

انضمام مصر إلى المجلس الدولي للتمور

وأكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، انضمام مصر إلى المجلس الدولي للتمور بما يعزز التعاون لتطوير هذا القطاع، وتحسين تصنيع التمور، كما أكد على جهود الشيخ منصور بن زايد نائب رئيس الدولة نائب مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة بدولة الإمارات العربية المتحدة على توجيهه لتنظيم المهرجان السنوي السابع للتمور بسيوة، والذي تنظمه دولة الإمارات الشقيقة ممثلة فى جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي وبالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة المصرية ومحافظة مطروح، تأكيداً على روح التعاون والعلاقات الاستراتيجية والتاريخية الراسخة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية، والدور الرائد لدولة الإمارات الشقيقة في دعم القطاع الزراعي وخاصة في مجال نخيل التمر، ومكانة جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي ودورها البناء في تطوير قطاع نخيل التمر والارتقاء به على مستوى الوطن العربي، مع تنظيم عدة فعاليات على مستوى عدد من الدول العربية

وقال المحافظ، اليوم، إن الحرص على تنظيم المهرجان الدولي للتمور في سيوة يرجع لأهميته الكبيرة ومردوده الاقتصادي المهم لمزارعي ومنتجي الواحة، مع تبادل الخبرات المختلفة في صناعة التمور وزراعة مزيد من السلالات لتحسين إنتاجيتها، واستخدام أحدث أساليب الجمع والتعقيم والتغليف والتخزين المتعارف عليها وادخال أصناف عالمية جديدة من نخيل التمور خاصة الأصناف العربية كالنوع المجهول وغيرها بما يحدث طفرة فى إنتاج تجارة التمور المصرية، مع إهتمام أهالي سيوة بما يرونه من عمل جاد للاستثمار الأمثل لثروتهم الزراعية.

850 ألف نخلة في سيوة

وأوضح محافظ مطروح، أن واحة سيوة من أكبر مدن مصر في زراعة وإنتاج نخيل التمر، وبها أعداد تصل إلى 850 ألف نخلة بإجمالي إنتاج تمور نحو 180 ألف طن تقريباً من هذه الشجرة المباركة التى جمعتنا اليوم واهتمام الدولة بزيادة أعدادها بأصنافها المختلفة مع تأكيد دعم محافظة مطروح التام لتنمية ثروة النخيل والحفاظ على طبيعتها المتميزة وتعظيم العائد الإقتصادي منها، وذلك بالتعاون مع وزارة الزراعة وتقديم كافة الرعاية والدعم للمزارعين بالواحة، حيث تم خلال الثلاث سنوات الأخيرة ومنهافي مجال مكافحة سوسة النخيل بالحقن، والرش الوقائي وتشغيل معمل إنتاج طفيل الترايكوجراما لمكافحة آفات ثمار النخيل على مساحة 20 ألف فدان والدعم بعدد 25 جهاز حقن نخيل لعلاج سوسة النخيل دعماً من وزارة الزراعة و مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، وتدريب مزيد من شباب ومزارعي الواحة على كيفية المكافحة والحفاظ على إنتاج التمور وتحسين جودته.