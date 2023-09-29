تنظيم قافلة دعوية من «الأوقاف» و«الأزهر» لمساجد واحة سيوة

انطلقت قافلة دعوية من وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، اليوم، إلى مساجد واحة سيوة، تضم الشيخ حسن عبد البصير عرفة وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، وبحضور الدكتور سعيد عامر الأمين العام ورئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف سابقا، والشيخ محمد مصطفى مدير الدعوة، ولفيف من الأئمة والوعاظ، وجرى وضع برنامج لجميع العلماء.

توزيع العلماء والأئمة على مساجد سيوة

وقال وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، إنه جرى توزيع العلماء والأئمة على مساجد سيوة كالتالي:

- المسجد الكبير الشيخ: حسن محمد عبد البصير عرفة وكيل وزارة أوقاف مطروح.

- مسجد الرمل: الشيخ محمد عبد الله صالح.

-مسجد السوق: الشيخ إدريس سنوسي إدريس.

- مسجد المنشية: الشيخ أحمد عبد المولى عبد الفتاح.

- المسجد الكبير باغورمي: الشيخ جمعة محمد إبراهيم.

- مسجد سيدي عبد السلام: الشيخ يوسف بكر يوسف.

- مسجد الظافرية الشرقي: الشيخ محمود فتحي محمد.

- مسجد أبو الليف: الشيخ أحمد محمد نصر ندا.

- مسجد الحاج عزمي: الشيخ أحمد محمود حسن.

- مسجد تابا المعهد: الشيخ عبد الرحمن كامل إبراهيم.

رحمة رسول الله

وأضاف وكيل أوقاف مطروح، في بيان، أن قافلة سيوة تناول خلالها العلماء مظاهر الرحمة المتمثلة في رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته وللناس أجمعين، فقد كانت بعثته رحمة للعالمين، واستكمل سمات الرحمة «فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك".

وشملت رحمته الصغير، ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: «إني لأقوم في الصلاة أريد أن أطول فيها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أُمِّه»، وكان للكبير والمرأة والرجل والمطيع والمذنب والمخالف نصيب في رحمة رسول الله، ويكفينا أن نرى الرجل يدخل على نبينا الكريم يقول، هلكت ويخرج من عند رسول الله بطعام أهله والنبي يضحك حتى بدت نواجذه ما أحوج الأمة لخلق التراحم ونشر المودة والألفة والمحبة والأخوة التي ما إن تحققت حتى نجد معونة الله وتأييده ومساندته.

القوافل الدعوية في سيوة

وأوضح أن القوافل الدعوية للمناطق الحدودية تأكيدًا على اهتمام المؤسسات الدعوية بتصحيح المفاهيم وبناء الوعي ونشر سماحة الدين وتقوية الانتماء وهي رسالة توضح أن بناء الإنسان هو العنصر الرئيس في بناء الأوطان.