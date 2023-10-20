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«الأحرار الاشتراكيين»: نفوض الرئيس السيسي لدعم القضية الفلسطينية

كتب:

منتصر سليمان
05:21 م | الجمعة 20 أكتوبر 2023
طارق درويش رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين

طارق درويش رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين

قال طارق درويش رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين، إن ريشي سوناك رئيس وزراء بريطانيا والمستشار الألماني جاءا إلى مصر لعلمهما أن مصر هي القوة الكامنة على الأرض وهي القوة الوحيدة العسكرية المتبقية بعد أن نجحت المخططات الغربية في إزهاق وتفتيت الشعوب المجاورة من اليمين واليسار والشرق والغرب حتى تنفرد بالقوة المصرية.

القوة المصرية ستظل صامدة لأننا نمتلك جيشًا قويًا

وأضاف رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين، خلال لقائه على قناة «الحياة»، أن القوة المصرية ستظل صامدة لأننا نمتلك جيشا قويا ورئيسا قويا محنكًا لديه الخبرة العسكرية، كما أن لديه القرار الصائب والقدرة والشجاعة القادرة على أن يطلق قرارات في الوقت المناسب وفي الميعاد المناسب ليحدد بوصلة الأمور سياسيًا.

نستخدم العقل والدبلوماسية

وتابع: «نستخدم العقل والدبلوماسية لكن لدينا شعب قوي ومؤسسات قوية تقف وتفوض الرئيس عبد الفتاح السيسي في اتخاذ ما يراه مناسبًا لدعم القضية الفلسطينية لردع هذه الألاعيب والمخططات التي يدعمها الغرب الغاشم الأحمق الذي يناور من بعيد لعله يجد منفذا أو نقطة ضعف في سياستنا لكنه لن يجد ذلك».

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