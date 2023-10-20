نقيب الفلاحين بالإسكندرية: ندعم تصريحات الرئيس السيسي الرافضة لتهجير الفلسطينيين

قال رمضان الفخراني نقيب الفلاحين بمحافظة الإسكندرية وأمين لجنة الزراعة بحزب مستقبل وطن بالإسكندرية، إن العديد من المواطنين شاركوا في مظاهرات اليوم تأييدا لموقف الرئيس السيسي من حل القضية الفلسطينية ومنعا لتهجير أهل غزة، ولوقف المجازر الوحشية التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي.

فلاحو الإسكندرية تعلن تضامنها

وأضاف «الفخراني»، أن فلاحي الإسكندرية شاركوا لدعم القضية الفلسطينية رافضين مخطط الوطن البديل الذي تسعى إليه إسرائيل في تهجير أهالي غزة إلى سيناء، ليس رفضاً لاستضافة أهل غزة، فمصر استقبلت أكثر من 9 ملايين عربي وأفريقي، لكن أن يتم القضاء على القضية الفلسطينية ونقل ساحة الحرب إلى سيناء هذا ما لا يمكن قبوله نهائيا.

نفوض الرئيس لحماية مصر

وأشار رمضان الفخراني، إلى أن فلاحي الإسكندرية يفوضون الرئيس السيسي لحماية مصر بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة أن يتخذ القرارات التي يراها مناسبة لحماية الحدود المصرية ونحن نثمن موقفه التاريخي في رفض تفريغ القضية الفلسطينية والقضاء عليها.