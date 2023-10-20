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مسيرات حاشدة في بني سويف تضامنًا مع فلسطين وتأييدا لموقف الرئيس السيسي

كتب:

عمرو رجب
04:07 م | الجمعة 20 أكتوبر 2023
مسيرات حاشدة في بني سويف تضامنًا مع فلسطين وتأييدا لموقف الرئيس السيسي

شهدت شوارع وميادين محافظة بني سويف، اليوم الجمعة، مسيرات وتظاهرات حاشدة، تضامنًا مع الأشقاء في فلسطين وتأييدًا قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي في القضية.

تظاهرات حاشدة في شوارع بني سويف 

وردد المشاركون في المسيرات هتافات تضامن مع أهالي فلسطين، داعمين قرارات الرئيس السيسي حول الأحداث الراهنة في غزة، حيث طافت المسيرات في شوارع بنى سويف الحيوية، حيث خرجت مسيرة حاشدة تضم الآلاف من أهالي محافظة بني سويف، من مسجد عمر بن عبدالعزيز في اتجاه ميدان الشهيد محمد هارون الزراعيين، لتأييد الدولة المصرية، والتنديد بالقضية الفلسطينية.

صلاة الغائب على أرواح شهداء فلسطين 

وأدى أهالي محافظة بني سويف صلاة الغائب على أرواح شهداء فلسطين، عقب صلاة الجمعة في المساجد، وخرجت بعدها الحشود إلى ميدان الشهيد محمد هارون «ميدان الزراعيين».

دعوة الأحزاب والنقابات والنواب لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي 

ودعا عدد كبير من الأحزاب والنقابات والنواب وشخصيات عامة وفنانين إلى الاحتشاد اليوم، لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعوته لرفض فكرة تهجير الأشقاء في غزة إلى سيناء، واتخاذ ما يلزم من حماية الأمن القومي المصري.

وتأتي الوقفة للتضامن مع شعب فلسطين وتأييد الرئيس السيسي في أي قرارات تخص الأمن القومي المصري والرفض، وللرفض للاعتداءات على أشقائنا الفلسطينيين وتأكيداً لوحدة الشعب المصري ودولته في مواجهة التهديدات بتصفية القضية الفلسطينية والمساس بأمن مصر القومي ووحدة أراضيها.

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