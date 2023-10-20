آلاف يشاركون في مظاهرات اليوم لدعم فلسطين المنيا وتأييد موقف الرئيس السيسي

انطلقت مظاهرات اليوم لدعم فلسطين المنيا، حيث خرج المئات في شوارع المحافظة حاملين الأعلام الوطنية لمصر والعلم الوطني لدولة فلسطين المحتلة، منددين بالمجازر التي ترتكب في حق الشعب الأعزل بقطاع غزة رافضين محاولات التهجير القسري لأهالي القطاع لتفريغ القضية الفلسطينية من مضمونها، ومفوضين الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ ما يراه مناسبا من قرارات وإجراءات عاجلة من أجل حماية الأمن القومي المصري، ومن أجل وقف العدوان الغاشم على شعب فلسطين الشقيق.

مظاهرات اليوم لدعم فلسطين المنيا

وخلال مظاهرات اليوم لدعم فلسطين المنيا ندد المشاركون في المسيرات التي انطلقت عقب صلاة الجمعة، من أمام معظم المساجد واستقرت في ميدان بالاس بوسط مدينة المنيا، بالمجازر الوحشية التي يتعرض لها أهالي قطاع غزة ورفض دخول المساعدات الإنسانية العاجلة لإنقاذ الأطفال وكبار السن والنساء عبر معبر رفح البري في شرقي البلاد، مؤكدين أن مصر تتبنى القضية الفلسطينية منذ القدم ولن تتخلى عنها أبدا.

مظاهرات اليوم لدعم فلسطين المنيا

وشهدت مظاهرات اليوم لدعم فلسطين المنيا مشاركة عدد كبير من القوى السياسية والقيادات الطبيعية والشباب والنساء والفلاحين الذين توافدوا من مراكز سمالوط وملوي وبني مزار وأبوقرقاص وديرمواس، مؤكدين دعمهم لموقف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الواضح والصريح لحماية الأمن القومي المصري ورفض محاولات التهجير القسري، مطالبين الرئيس بإخاذ كل مايراه مناسبا من قرارات وإجراءات تحافظ على أمن واستقرار المنطقة من ناحية وتضمن وقف العدوان الغاشم على الأبرياء من ناحية أخرى.