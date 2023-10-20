أشرف زكي من أمام معبر رفح: شطب أي فنان يتعاون مع الاحتلال الإسرائيلي

قال الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، إنَّ القوة الناعمة تقول كلمتها اليوم من أمام معبر رفح، مشيرًا الى أنَّ الفنانين نظموا وقفة تضامنية مع أهالينا في فلسطين وغزة، كما تمّ الإعلان عن الدعم الكامل للقيادة السياسية وللرئيس عبدالفتاح السيسي ولقرارته العظيمة التي تليق بمكانة مصر وشعب مصر.

متضامنون مع أهالينا في غزة وفلسطين

وأضاف نقيب المهن التمثيلية، خلال لقائها على قناة «الحياة» من أمام معبر رفح، قائلًا «إحنا متضامنيين مع أهالينا في غزة وفلسطين ومع القضية الفلسطينية، كما أن الفنانيين المصريين أرسلوا رسائل باللغات الإنجليزية والفرنسية والألمانية إلى فنانيين عالميين عبر مواقع التواصل الإجتماعي يعروا المجازر والإبادات التي يقوم بها إسرائيل».

وتابع «لدينا قرار، لن نتخلى عنه أبدًا وهو شطب أي فنان يتعاون مع الاحتلال الإسرائيلي، كما أننا لدينا أدواتنا والطرق الخاصة بنا قد تكون هناك أغنية أو لوحة أو أوبريت مثل الحلم العربي، كما أن هناك لجان للتبرع وللإغاثة والمساهمة وإحنا تحت أمر بلدنا».

وأوضح أنَّه حضر ومجموعة من زملائه من الفنايين إلى معبر رفح، فيما خرجت جموعة الأكبر قد خرجت الى الميادين وفى كل أنحاء الجمهورية للإعلان عن كلمتنا كمصريين في مظاهرات حاشدة في مصر لم نراها منذ يوم 30 يونيو حتى نعلن تضامنًنا مع الشعب الفلسطيني وتفويضنا الكامل للرئيس السيسي لإتخاذ القرارات التي تحافظ على الأمن القومي المصري»، قائلًا: لا لتهجير أهل فلسطين وإحنا مع القضية الفلسطينية حتى اللحظة الأخيرة».