«حماة الوطن»: أكثر من مليون شخص شاركوا في وقفة دعم غزة بكفر الشيخ

قال محمد الأجرود، أمين عام حزب حماة الوطن بمحافظة كفر الشيخ، إن ميدان النصر، شهد تواجد أكثر من مليون شخص، جاؤوا لتفويض الرئيس السيسي تفويضًا كاملًا فيما اتخذه من قرارات، بشأن القضية الفلسطينية.

وأكد الأجرود، أن أبناء المحافظة أثبتوا اليوم مدى جاهزيتهم واستعدادهم لتلبية نداء الوطن وتعليمات الرئيس السيسي، وتم الحشد والتجميع لتأييد الرئيس وتفويضه فيما يتخذه من قرارات قادمة إزاء الأحداث المتصاعدة في المنطقة بسبب العدوان على غزة ومخطط تهجير الفلسطينيين.

وأضاف أمين عام حزب حماة الوطن بمحافظة كفر الشيخ، خلال مداخلة هاتفية على قناة «الحياة» أننا نشاهد اليوم تراجعًا في موقف المجتمع الدولي عن انحيازه للاحتلال الإسرائيلي وما يقوم به من اعتداء غاشم وخرق للقانون الدولي ومخالفته والاعتداء على المدنيين والأطفال والمستشفيات ودور العبادة من كنائس ومساجد.

تضاعف شعبية الرئيس السيسي

وأوضح أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، كانت مدركة لطبيعة المرحلة، ومن ثم كانت القرارات الجريئة والتصريحات القوية التي زادت وضاعفت من شعبية الرئيس السيسي، وذلك بعد لقائه مع المستشار الألماني، حيث كان الرئيس السيسي صريحًا كاشفًا.