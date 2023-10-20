«الشباب المصري»: 100 مليون يدعمون القيادة السياسية ضد مخطط نقل أهل غزة لسيناء

قال مصطفى جعفر سالمان، عضو أمناء مجلس الشباب المصري، عضو مؤسس كتلة الحوار، إن نزول الملايين من الشعب المصري لدعم القضية الفلسطينية والوقوف خلف القيادة المصرية ودعم قراراتها، هو دلالة واضحة على وحدة الصفوف المصرية، مؤكدا أن 100 مليون مصري خلف القيادة السياسية دفاعًا عن أرض مصر.

الدولة قادرة على التصدي للمخطط الإسرائيلي

وأضاف «سالمان»، في بيان صحفي، أن الشعب المصري معروف أنه وقت الأزمات ينسى الخلافات والانتماءات السياسية ويضع وطنه أمامه، والدليل على ذلك تحالف كافة الأحزاب السياسية اليوم مؤيد ومعارض للتعبير عن آرائهم ضد الاحتلال ودعم القيادة السياسية المصرية في قراراتها سياسيا وعسكريا وعدم التفريط في شبر من أرض سيناء ورفض وادانة ما يحدث مع أشقائنا من أهل غزة.

وأشار عضو مؤسس كتلة الحوار، إلى أن الدعم الكامل للموقف المصري والرئيس عبدالفتاح السيسي في الرفض التام للتهجير القسري للأشقاء في فلسطين، وإخراجهم من أرضهم بالقوة إلى سيناء المصرية، موضحا أن الدولة المصرية تعلم جيدا المخطط الإسرائيلي الذي تسعى إليه، ولكن الدولة المصرية قادرة على التصدي له، ولن تترك أي شبر من أرض سيناء.

ودعا مصطفي جعفر سالمان، منظمات حقوق الانسان العالمية، للنظر إلى ما يحدث مع أشقائنا بفلسطين ونسائهم وأطفالهم ومرضاهم وجرحاهم بلا رحمة وبكل وحشية، موجها سؤاله إلى لجان حقوق الانسان العالمية ألا ترون ما يحدث أم ماذا؟